Alrance. Stages sportifs pour les vacances d’hiver

Du lundi 12 au vendredi 16 février, le Petr-Syndicat Mixte du Lévezou présente cinq stages sportifs sur cinq communes différentes du territoire.

Les enfants (âgés de 7 à 11 ans) résidant sur l’une des 19 communes adhérentes pourront choisir à loisir parmi : – le poull ball et le badminton le lundi 12 à Vezins ; le roller et le mini-handball le mardi 13 au Salmiech ; le roller et le base-ball le mercredi 14 à Salles-Curan ; la trotti et le kinball le jeudi 15 à Saint-Léons ; le mini-tennis et le futsal le vendredi 16 à Pont-de-Salars.

126 places sont ouvertes et n’attendent plus que les jeunes sportifs en herbe du Lévezou. Hâtez-vous, Fred, l’éducateur sportif territorial, se tient à disposition afin d’enregistrer les inscriptions du mardi 29 janvier au vendredi 9 février.

Contact au 06 30 26 62 64 ou 05 65 74 35 04 ou bien par mail à sport@levezou.fr ou directement en ligne via le lien www.levezou.fr/animer-le-levezou/sport-enfants-ados/