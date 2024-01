Une puce implantée dans le cerveau d'un humain pour la première fois ? Neuralink, la société d'Elon Musk, l'a fait

Neuralink a implanté une puce dans le cerveau d'un premier patient humain, lequel a bien récupéré de l'intervention, a déclaré lundi 29 janvier 2024 Elon Musk, le patron de la start-up de neurotechnologie.

"Les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux", a écrit le milliardaire américain sur le réseau social X (anciennement Twitter), dont il est le propriétaire.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.