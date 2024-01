VIDÉO. Guerre en Ukraine : les images d'une immense propriété secrète de Vladimir Poutine à la frontière de la Finlande, dévoilées

Des images d’une propriété secrète de Vladimir Poutine viennent d’être dévoilées par un média d’investigation russe. La résidence compte notamment deux héliports, un élevage de truites ou encore une cascade.

Les photos et vidéos sont inédites tant la sécurité est renforcée. Des journalistes du média d’investigation Dossier Center ont réussi à capturer des images d’une propriété secrète du président russe Vladimir Poutine, indique The Moscow Times. Une propriété grande d’un kilomètre carré.

