Valady. Le club des aînés plus dynamique que jamais

Le club des aînés FiNuVal a récemment tenu son assemblée générale suivie par de nombreuses personnes, adhérents et amis. Après avoir présenté ses vœux à l’assistance, la présidente Claudine Cayzac a passé le relais aux secrétaires Gisèle Mazars et Jackie Maruéjouls qui ont exposé le compte rendu des activités 2023 en s’appuyant sur un diaporama évoquant les temps forts de l’année. Les photos, prises tout au long de l’année par les adhérents parfois dans des situations amusantes, ont suscité des rires et étonnements de l’assemblée. Le programme à venir a été dévoilé en suivant, ainsi que le bilan financier, présenté par Marie-Claude Arnaud et adopté à l’unanimité. Après le partage de la galette, le conseil d’administration, en partie renouvelé, s’est réuni pour élire le bureau dans composition suivante : Claudine Cayzac (présidente), Georges Rul (vice président), Marie-Claude Arnaud (trésorière), Françoise Delepaud (trésorière adjointe), Gisèle Mazars (secrétaire), Jackie Maruéjouls (secrétaire adjointe). Claudine Cayzac a rendu un vibrant hommage accompagné de chaleureux remerciements à Odette Ayral qui, pour cause de déménagement, quitte le conseil d’administration au sein duquel elle a longtemps siégé, notamment comme présidente durant une dizaine d’années.

Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 9 février avec un après-midi cinéma suivi d’un goûter.