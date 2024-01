Réquista. Les aînés ne manquent pas d’activités

Dimanche, 103 personnes se sont retrouvées dans la salle de spectacles à l’occasion de l’assemblée générale de Générations mouvement Réquista-Connac-Saint-Jean Delnous.

La présidente Danielle Dalmayrac a remercié les participants ainsi que les élus, Georges Bousquet, maire de Connac, Gilbert Dalmayrac, maire de Saint-Jean Delnous, Élian Bouzat représentant le maire de Réquista Michel Causse.

Après une pensée émue pour les adhérents du club disparus en 2023, elle a passé la parole à Maryse Cayron pour présenter les nombreuses activités 2023 : repas sans l’assemblée générale samedi 21 janvier, galette des rois dimanche 12 février, avec l’assemblée générale et la prestation de la chorale "Grain de phonie", loto 20 mars, séance de cinéma 5 avril : le film "Un petit miracle", repas pascade du 18 avril à la Calmette de Caplongue, dicos d’or 11 mai à Durenque, sortie d’un jour à Carcassonne 24 mai avec 40 participants, mardi 27 juin journée de l’amitié, proposée par la Fédération départementale à Sauclières près de la Couvertoirade, pique-nique du 29 juin au parc de Fatima, à Saint-Jean-Delnous, ouverture du foyer jeudi 7 septembre avec goûter de rentrée offert, 16 septembre le forum des associations, organisé par la mairie, 19 septembre, la journée "Ensemble sur les chemins de la convivialité", les 26, 27, 28,29 septembre, voyage en Charentes-Maritimes qui a réuni 53 personnes, 11 octobre à Réquista rencontre des membres des bureaux du secteur 11 et12, une journée à Millau, 13 octobre, pour visite du centre de tri et visite guidée du village classé de Peyre, goûter d’automne jeudi 9 novembre et projection du diaporama sur le voyage en Charentes, 21 novembre remise à niveau du code de la route proposée par Groupama, séance de cinéma 6 décembre avec le film "Divertimento".

Cours de gym douce, de yoga doux à Fatima mardi et mercredi, randos du vendredi

De nombreux projets pour l’année 2024 seront divulgués prochainement.

Le compte rendu financier présenté pour la dernière fois par Dédée Naves, la trésorière, fait apparaître une gestion saine. Il fut ensuite procédé au renouvellement du conseil d’administration. Pour cette assemble étaient sortants : Pierrette Champon-Chirac, Lucien Bonnevialle, Nicole Lacan et Jacqui Souyris, qui se représentaient et ont été réélus à l’unanimité. 3 démissionnaires : Annette Bélières, Andrée Naves et Claudette Puech et deux nouveaux entrants Yolande Gintrand et Jean-Claude Maurel élus à l’unanimité. Le repas réalisé par l’Oasis de Réquista a réjoui les papilles.

Les participants se sont quittés en se donnant rendez-vous dimanche 18 février pour le partage de la galette.