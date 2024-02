Aubin. L’école de foot de l’ESC labellisée

L’Étoile sportive combinoise (ESC) a réuni toutes ses composantes pour la remise à l’école de foot, par le district de Football Aveyron, du label "Pikango". Gilles Boscus, conseiller technique PFF, a vanté le travail d’un "club sérieux à tous les étages, joueurs, dirigeants et éducateurs à l’école de foot. Les jeunes sont en phase d’apprentissage sur le mode sportif, social, et éducatif. Pour le volet sportif, il faut des éducateurs et grâce à leurs compétences, ils font face aux exigences que leur impose leur rôle, notamment au niveau du bien vivre ensemble. La qualité de cette école, de ses équipements adaptés aux besoins de l’approche sportive, met en exergue le travail et rôle des éducateurs qui consacrent de nombreuses heures à leur passion et engagement, et la remise de ce label, le premier niveau fédéral, est une belle récompense collective".