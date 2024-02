Raid humanitaire : les Aveyronnais Robin Blanc et Hugo Léoty prêts pour le 4L Trophy

L’équipage Robin Blanc et Hugo Léoty sera au départ de la 27e édition du 4L Trophy, un raid humanitaire de 6 000 km, qui aura lieu du 15 au 25 février 2024.

Pour cela, Robin et Hugo ont restauré en 2023 une Renault 4L GTL avec un moteur de 1 100 cm3, une version berline datant de 1983. Leur but étant de réaliser une action humanitaire avec pour priorité d’acheminer des fournitures scolaires destinées aux enfants marocains, tout en savourant le plaisir de conduire dans le désert marocain au volant d’une voiture emblématique.

Avant de vivre cette incroyable aventure, ils ont organisé vendredi dernier une soirée moules-frites pour remercier tous leurs proches, copains, copines, amis, parents et sponsors qui les ont aidés à boucler leur budget au bar-restaurant "L’Insolent", place de l’Étoile à La Primaube. Mais avant que ne débute cette soirée, Robin et Hugo ont posé aux côtés de Laurence Bru et de leur 4L sur la carrosserie de laquelle étaient apposés les logos de leurs partenaires.

Une soirée qui a connu un franc succès et qui a ravi tous les participants.