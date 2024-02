VIDEO. Guerre en Ukraine : deux travailleurs humanitaires français tués dans une attaque de drones russes

L'attaque s'est produite ce jeudi 1er février après-midi dans la ville de Berislav.



Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi 2 février un "acte lâche et indigne" au lendemain de la mort de deux travailleurs humanitaires français dans une attaque de l'armée russe en Ukraine. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a pour sa part déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter) que la Russie devrait "répondre de ses crimes".

Les deux victimes françaises étaient membres d'Entraide protestante suisse (EPER), a annoncé ce vendredi l'ONG dans un communiqué. "Un groupe de collaboratrices et de collaborateurs a été attaqué vers 14h30 (jeudi) durant une intervention humanitaire. À cette occasion, deux des collègues estimés de l'équipe ont perdu la vie tragiquement et d'autres collaboratrices et collaborateurs ont été blessés", précise l'organisation helvétique.

Elle dit condamner "fermement cette attaque brutale et injustifiable, qui constitue une grave violation du droit international humanitaire."

Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine, avait affirmé jeudi qu'une frappe aérienne russe avec des drones armés avait tué deux humanitaires français et blessé trois autres ressortissants étrangers dans la ville de Berislav.