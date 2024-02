Luc-la-Primaube. Sur le chemin des lacs pour les retraités actifs

Une trentaine d’adhérents du club de la Retraite Active s’étaient donné rendez-vous à Baraqueville pour une randonnée de 10 km au pays des eaux vives et des mille sources qui alimentent en aval de nombreux ruisseaux et petits lacs : "Le chemin des lacs". Ils ont d’abord emprunté un chemin de terre qui descend jusqu’au plan d’eau jusqu’à Carcenac où ils ont posé pour une photo de famille. Ils ont ensuite longé le lac sur la droite et débouché sur une petite route de desserte, sont remontés vers la RD507 avant de s’engager sur la route du Fieu et aussitôt bifurquer à gauche sur un chemin creux qui après avoir traversé un bois rejoint la route de la ferme de Valpillac le Haut. Ils ont rejoint la RN88 avant de prendre un chemin de terre qui conduit à Vors où ils ont pu admirer la fontaine romaine. Arrivés au lac, ils ont emprunté le chemin qui fait le tour du lac. Le président Daniel Marre qui menait cette rando avec Christian Serin en a profité pour retracer l’histoire de Baraqueville et de la création du plan d’eau. Baraqueville est né le 1er janvier 1973 de la fusion des anciennes communes de Carcenac-Peyralès et de Vors. Baraqueville s’appelait avant la Baraque de Fraysse. Au milieu du XVIIIe siècle la route royale qui relie Toulouse à Lyon passe par Carcenac-Peyralès. Entre 1920 et 1931, Baraqueville devient prospère grâce en particulier à la pomme de terre. De la gare de Carcenac-Peyralès partaient chaque jour 30 à 40 wagons de pommes de terre. Le silo de Baraqueville a été construit entre 1931 et 1935. Dans les années 1980, à la suite d’un référendum, la population de Baraqueville se déclare favorable à la création du plan d’eau. Mais dans les années 90 un projet de tracé de la future 2 fois deux voies est prévu sur l’emplacement du plan d’eau. En 1993-1994, les travaux de construction de la digue commencent sans les autorisations. Commence alors un long feuilleton…