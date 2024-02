Arvieu. Une première nuit sous les étoiles d’hiver

Samedi 10 février, de 16 h à 20 h à la salle des tilleuls a lieu la première nuit des étoiles d’hiver. Un événement tout public, avec une participation libre. Cette première se fait avec la présence exceptionnelle de Sylvie Vauclair, astrophysicienne et écrivaine.

Programme

A 16 h : Projection du documentaire "Big bang, l’appel des origines". "Que nous réserve la science sur nos origines ?" A travers l’astronomie, ce documentaire nous emmène à la découverte de nos racines les plus lointaines, et nous rappelle le lien qui existe entre le passage de l’univers et notre propre existence. Un film entre science et philosophie, entre intime et universel.

A la suite du documentaire, Sylvie Vauclair dialoguera avec le public au sujet du lien intime qui existe entre le passé de l’univers et notre propre existence.

Exploration du ciel au télescope

Puis, le public sera accueilli à la cafétéria du jardin pour offrir un goûter étoilé : fouace, infusion, jus de fruits et vin chaud.

Vous pourrez en profiter pour vous faire dédicacer le dernier ouvrage de Sylvie Vauclair : "La nouvelle symphonie des étoiles". (en partenariat avec la maison du livre de Rodez).

Vers 18 h : la nuit sera tombée, et le public fera un tour du ciel à l’œil nu et au télescope, notamment pour admirer Jupiter avant qu’elle ne disparaisse de la voûte étoilée jusqu’à l’automne prochain.

Prévoyez des vêtements chauds (mais la cafétéria restera ouverte jusqu’à 20 h pour les pauses au chaud).

Cet événement a lieu en partenariat avec : L’AFA (association française d’astronomie) à Arvieu et la Maison du livre à Rodez, ainsi qu’avec Le cantou.