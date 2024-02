Trémouilles. Voeux de la municipalité

Lors de la cérémonie des vœux, Le maire Joël Vidal a informé de trois projets conséquents pour la commune. En premier : la réfection du toit de la salle des fêtes, en deuxième : la réalisation des caches-container et en troisième : le remplacement des places de repos (banc, rebord autour des arbres…) sur la place de la Loue. Ils vont se rajouter aux travaux de voiries, d’appartements municipaux, du local bibliothèque….

Tout cela grâce à ses adjoints et conseillers, aux agents, qui font vivre le village en cherchant à améliorer le quotidien de chacun. Et de signaler avant de souhaiter à tous ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année, que le bulletin municipal allait être distribué dans les boîtes aux lettres.

A son tour Yves Regourd président de la communauté des communes du Pays-de-Salars ayant répondu avec plaisir à l’invitation de son vice-président a relaté la bonne fréquentation de la "Ruralinette" et du Point d’Info Senior, l’implication des habitants dans l’utilité des sacs orange pour les déchets… ce qui traduit que la solidarité et la conformité ne sont pas de vains mots. Puis c’est autour du verre de l’amitié offert que les convives se sont retrouvés afin d’échanger simplement et en toute convivialité.