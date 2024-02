"On a toujours les mêmes revendications" : des agriculteurs manifestent ce samedi à Saint-Affrique

Ce samedi 3 février au matin près de 70 agriculteurs avec 47 tracteurs se sont rendus en convoi de Rebourguil jusqu'au centre de Saint-Affrique. Ils n'ont pas prévu de blocage de la circulation mais un rassemblement symbolique sur le parking d'un supermarché.

Par petits groupes, ce samedi matin, dans le brouillard, les tracteurs rejoignent le carrefour Saint-Pierre à Rebourguil . Ils stationnent avant de partir en convoi escorté par la gendarmerie sur Saint Affrique. Là, ils prévoient de faire un tour de ville.

Julien, 45 ans, producteur de lait de vache et de viande de Belmont Sur Rance en GAEC avec sa femme et son fils de 23 ans déjà présent le week-end dernier est de nouveau de retour. "On a que des promesses. Et des promesses, ça ne fait pas avancer. Il faut montrer que le monde agricole est toujours là."

"On n'est pas des révolutionnaires"

"On n'est pas des révolutionnaires, mais on veut gagner notre vie correctement. On a toujours les mêmes revendications. Ça nous envoie des produits étrangers qu’il soit produits avec les mêmes normes que nous. Et aussi il faut arrêter la bureaucratie. On ne peut pas passer 20 % de notre temps à remplir des papiers."

Au total ce sont 47 tracteurs et engins agricoles, certains venus de Saint-Izaire, qui ont convergé en convoi vers Saint-Affrique. Après un tour du centre-ville les 70 agriculteurs ont stationné sur le parking du Carrefour Market Saint-Affricain pour y pique-niquer.