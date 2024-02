En Aveyron, les métiers de l’automobile carburent au super... et font durer

Ce samedi 3 février, se tenait la 57e assemblée générale de l’antenne départementale de la FNA. L’occasion de rappeler le rôle crucial joué par les artisans de l’automobile en milieu rural. Alors que les ménages renouvellent plus tard leur véhicule, leur entretien est assuré par ce "réseau de proximité", qui n’est toujours pas bousculé par l’arrivée des véhicules électriques.

Malgré les difficultés annoncées, les métiers de l’automobile se portent bien. Ce samedi, se tenait la 57e assemblée générale de l’antenne départementale de la Fédération nationale de l’automobile, en présence du président national, Robert Bassols.

Chacun essaye de faire durer son véhicule aussi longtemps que possible

L’occasion de confirmer cette tendance que "l’on retrouve en Aveyron aussi", souligne Christophe Bayol, président de la FNA 12 avec Lyonnel Martin. "Dans un contexte économique aujourd’hui très particulier, le pouvoir d’achat des ménages ne les aide pas à faire l’acquisition de véhicules d’occasions plus récents, sans parler de véhicules neufs. Chacun essaye de faire durer autant que possible son véhicule. Et nous sommes là pour répondre à cette attente. Je crois que beaucoup de gens l’on bien compris, surtout dans des départements comme les nôtres."

En moyenne, en France, la durée de vie d’une automobile approche les 11 ans, contre 8 ans en 2012. Par ailleurs, alors que l’arrivée des véhicules électriques devait être synonyme de fin des petits garages de campagne, les adhérents de la FNA ont constaté le contraire.

Confiance

"En 2030, 11 % du parc automobile sera électrique", assure Robert Bassols. En 2040, seulement une voiture sur quatre roulera à l’électrique. Cela laisse encore beaucoup de places pour nos métiers et surtout pour les autres motorisations."

"Il faut faire confiance à nos artisans qui ont une expertise dans le domaine de l’automobile qui reste importante", souligne Robert Bassols. "D’ailleurs, de nombreuses personnes continuent, dans nos campagnes, à le faire."

Même si, en Aveyron comme ailleurs, les artisans sont confrontés à des difficultés de recrutement et parfois de transmission, les différents métiers représentés par la FNA (mécaniciens, réparateurs, carrossiers, négociants, dépanneurs, contrôleurs techniques, détaillants en carburants, écoles de conduite, etc.) "continuent d’assurer leurs missions et d’adapter (nos) services à tous les publics", insiste Christophe Bayol.