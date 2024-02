Jusqu'à 25°C ou plus dans ces départements d'Occitanie : des températures estivales et des records battus ce dimanche 4 février

Les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault ont enregistré des températures record pour un mois de février. On détaille

Est-ce déjà le début de l'été ? Au vu des températures relevées dans l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ce dimanche 4 février était plutôt un jour de juin. Voyez plutôt.

Des températures dignes d'un été ce dimanche. Capture d'écran Météociel - Facebook - Extrême Météo

Dans les Pyrénées-Orientales, on a enregistré jusqu'à 27,5°C à Céret, qui a été ce dimanche "la ville la plus chaude d'Europe", selon l'Indépendant. Et plusieurs sations météo du département ont relevé des températures entre 25 et... 28°C, dont 25,1°C à Perpignan ! Selon Météo Express, des records de températures sont tombés à Vivès et Canet-en-Roussillon. Il faisait même plus de 20°C à 1 495 m d'altitude, dans la station de ski de Formiguères, soit plus chaud qu'à Sète où le thermomètre tournait autour de 18°C.

A un degré (de températures) moindre cependant, certains territoires de l'Aude et de l'Hérault, voire à l'ouest du Gard, ont aussi vu des records tomber ou être approchés ce dimanche. En Hérault, plus de 24°C à Saint-André-de-Sangonis et Saint-Martin-de-Londres, dans l'Aude près de 24°C à Leucate. Dans le Gard, le record de température pour un mois de février a été égalé à Montdardier (22,2°C).