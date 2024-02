L’association des cafetiers aveyronnais brille sur le terrain et en dehors aussi

Présidée par Mathieu Sannié et Anthony Chauvet, l’Ascap compte 56 adhérents et va célébrer ses quarante ans.

Il était une fois... Comme toutes les belles histoires, celle-ci commence par la formule magique. Il était donc une fois une bande de potes, installés à Paris mais originaires d’Alpuech, Cantoin, Huparlac, Laguiole, Espalion, Cassuéjouls, La Terrisse, Espeyrac ou Sainte-Geneviève-sur-Argence. Chaque été, entre 1982 et 1986,

ils se retrouvaient au pays avec, au programme, notamment,

le tournoi de la montagne, crampons aux pieds. Cinq d’entre eux ont décidé de continuer

à taper dans le ballon (rond)

le reste de l’année à la capitale. Gérard Chauvet, Fabrice Maurel, Jean-Claude Dupieux, Jean-Louis Chauvet et Christian Baudy (propriétaire du restaurant La bergerie, dans le 16e, retenu pour être le premier siège social), ainsi que leurs épouses, ont donné naissance à l’Association sportive des cafetiers aveyronnais de Paris. Parmi les pionniers, lors de la saison 1986-1987, figuraient les frères Coupoux et Quéron, Jean Picou, Francis Vaylet, Thierry Mouliac, Didier Clavel... Soutenus par quelques amis parisiens.

Alors qu’elle soufflera les bougies de son 40e anniversaire en 2026, l’Ascap est toujours affiliée

à la Fédération française

de football, évoluant au sein

de la Ligue de Paris. Tout

en étant membre de la Fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs.

Présidée désormais par Anthony Chauvet, fils d’un des fondateurs, et par Mathieu Sannié, qui est également un des entraîneurs, l’association compte 56 licenciés, avec deux équipes depuis 2000. Elles disputent le championnat du lundi soir : celle entraînée par Mathieu Sannié évolue à 19 h 30, porte de Montreuil quand il s’agit des matches à domicile, celle confiée à Ivano Isaia se produit

à 20 h 30 et reçoit porte de Choisy. "Le club a vu passer des joueurs formés dans des centres

de formation professionnels,

des champions universitaires

aux états-Unis, des anciens

semi-pros nationaux. Mais aussi des débutants arrivant d’Aveyron avec juste leur envie de réussir", se réjouit Anthony Chauvet. "Satisfait du volet sportif", il met surtout en exergue le parcours

de la formation jouant à 20 h 30 : "Les équipes se construisent généralement en fonction

des plannings professionnels

et personnels. C’est finalement l’équipe la plus "tardive" qui tire son épingle du jeu. Brillante depuis plusieurs saisons, mais sur courant alternatif, il semblerait qu’elle a trouvé son équilibre et surtout son rythme de croisière. Le bilan est de sept victoires

pour une seule défaite, et un titre

de champion d’automne à la clé. On croit fort au trophée final

pour cet été". Il tient également

des propos "très élogieux" sur

l’autre ambassadrice de l’Ascap : "Avec un mercato survitaminé,

ce ne sont pas les beaux maillots "léopard" taille M qui diront

le contraire, elle renaît après plusieurs années compliquées". Si les performances sur le pré

sont à son goût, le président, qui présente la particularité d’être... champion de France par équipes de quilles de huit en 2022, avec

la Solidarité Aveyronnaise Paris (dans le sillage de son capitaine Gary Guibert) est aussi aux anges dès qu’il s’agit de raconter

de belles histoires d’hommes.

Les exemples ne manquent pas...