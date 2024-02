Luc-la-Primaube. Carton plein pour le quine de l’école Saint-Joseph

Prochain rendez-vous le 6 avril avec au programme une soirée apéro concert avec les groupes les Contre Temps et No Réso et un bal TRAD le 7 avril.

Dimanche dernier a eu lieu le traditionnel quine de l’école Saint-Joseph à l’espace d’animation de Luc. En famille, entre amis, un grand nombre de personnes sont venues tenter leur chance. La salle était comble !

De nombreux lots étaient à gagner. Les enfants ont aussi été très attentifs et concentrés afin d’essayer de remporter de super cadeaux ! Ce fut pour chacun un plaisir de jouer et pour bon nombre d’entre eux de gagner ! À l’entracte, chacun avait la possibilité de faire une pause gourmande afin de déguster les délicieux gâteaux et crêpes confectionnés par les parents d’élèves.

Mme Terral, directrice de l’école et l’équipe dynamique de l’association des parents d’élèves tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette manifestation : parents, enfants, enseignants, et l’ensemble des commerçants participant en offrant des lots.

L’Apel vous donne rendez-vous le week-end des 6 et 7 avril pour la prochaine manifestation avec au programme du samedi une soirée apéro concert avec les groupes les Contre Temps et No Réso à l’Espace d’animation de Luc et un bal trad (musiques anciennes modernisées) le dimanche après midi. La kermesse de fin d’année aura lieu vendredi 28 juin ! L’ensemble des bénéfices récoltés permettent de financer une partie des voyages scolaires, classes de découvertes, sorties scolaires des enfants de l’école.