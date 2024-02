Salles-la-Source. L’école a réussi ses portes ouvertes

Le sourire était présent sur le visage de Marie Panis, samedi dernier lors des portes ouvertes de l’école Saint-Joseph de Salles-la-Source dont elle est directrice : " Nous avons eu des visites et de nouveaux inscrits pour la prochaine rentrée scolaire, nous saurons au moins 35 élèves, répartis sur deux classes. Les projets de l’école seront de favoriser une ouverture sur les arts, les langues et les sports en plus des enseignements conventionnels bien sûr." Les élèves sont accueillis à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30 avec une aide aux devoirs pour les plus grands. Cantine et ramassage scolaire sont aussi à la disposition des enfants.

"Il est important de préciser aussi que l’association des parents d’élèves est très dynamique. Elle participe grandement aux animations du village, ce qui permet une aide aux financements des activités et une belle convivialité au sein de l’école où tout le monde se connaît" ajoute Mathias un jeune papa très actif dans l’association.

Les visites de l’école et les inscriptions restent ouvertes sur rendez-vous. Contact au 05 65 67 28 56.