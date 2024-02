Olemps. Rabal’air, un an de vol libre sur la commune

L’association Rabal’Air vient de célébrer sa première année d’existence lors de son assemblée générale qui s’est tenue à la salle des Quatre vents. Créée sur Olemps, avec son siège à l’Olympe, elle a pour objectif de développer et dynamiser la pratique du vol libre (principalement en parapente) sur le secteur ruthénois. Par ailleurs, elle vise à apporter aux adhérents des opportunités de se former, de voler dans diverses localisations, le tout dans la convivialité et le partage. L’association comptait 42 adhérents à la fin 2023. Cette année a été marquée par exemple par une journée extraction de parachute de secours sur tyrolienne à Combelle, une belle journée découverte en biplace qui a vu 35 vols réalisés à Cassagnes-Comtaux, dans le Vallon mais également de nombreuses séances de travail théorique qui ont permis la validation d’une dizaine de Brevets de pilotes, des qualifications fédérales.

Un week-end convivial de fête du club à Millau a permis de tisser du lien entre les adhérents, qui sont toujours heureux de se retrouver, dès qu’une action est mise en place.

Le club a pu s’équiper avec du matériel biplace, permettant ainsi de partager cette passion, et d’initier en sécurité toute personne désireuse de découvrir le vol en parapente. Pour 2024, Rabal’air prévoit le même type d’actions en ajoutant des journées de formations spécifiques en vol, une formation SST aux premiers secours mais également des actions autour du handicap. Le bureau est composé de Romuald Faedy (président), de Sébastien Korczak (trésorier) et de Niels Lemius (secrétaire).

Renseignements : 07 72 11 03 92 rabalair@gmail.com