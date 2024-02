Record d’affluence pour le trailou de Saint-Rome-de-Tarn

Si les premiers concurrents des courses 25 km en solo et relais prenaient, dimanche matin, le départ à 9 h 30 dans le brouillard, les derniers, eux, ont pu couper la ligne sous un superbe soleil hivernal.

Si le dicton du jour annonçait "A la Sainte-Véronique, les marchands de marrons plient boutique", ce n’était pas le cas pour les organisateurs du Trailou qui, avec un grand sourire, pouvaient annoncer "270 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée, c’est dire qu’avec les 120 randonneurs les inscriptions dépassaient le chiffre de 400 ! Un record pour cette populaire animation sportive."

Maël Alric s’impose

Les deux départs des compétitions étaient donnés par Claude Merle, le sportif du jour. Toutefois, à l’ouverture pas de files d’attente salle Édouard Galy, les fléchages des guichets inscriptions, dossards selon les catégories de participants facilitaient grandement le côté administratif de la manifestation.

Côté sportif parmi les vainqueurs, citons la Saint-Romaine Chloé Boudes qui termine le 12 km en 1 h 08 mn 52 s et monte sur le podium des féminines. À l’arrivée elle précisait modestement : "Je connais le parcours par cœur".

Pour Maël Alric, vainqueur du 25 km en 1 h 47 mn 03 s, s’il n’améliore pas le temps du précédent gagnant Brassac Rémy (1 h 44 mn 48 s), il n’envisageait pas de courir à Saint-Rome et l’avait annoncé. Évoquant son précédent podium du Trailou en duo avec Guillaume Goriaux "On avait couru avec des maillots du PSG, et on s’était fait chambrer !"

Guillaume terminera à la 3e place. C’est enfin en présence d’Alain Marc, Jacques Arlés et Jacques Barbezange que l’annonce des résultats et la remise des lots s’est déroulée salle Édouard Galy dans la plus conviviale ambiance.