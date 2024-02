Marcillac-Vallon. Vers la finalisation du plan local d’urbanisme intercommunal

La communauté de communes Conques-Marcillac poursuit l’élaboration du PLUi qui s’appliquera à l’ensemble des autorisations d’urbanisme demandées sur ses 12 communes, lors de son achèvement programmé pour la fin 2024. Cette démarche a bien avancé en 2023, une année principalement consacrée au travail de zonage dans chaque commune. Les élus ont eu à identifier les espaces en densification, les espaces urbanisables en extension, les bâtiments éligibles au changement de destination, l’espace agricole constructible… le tout en répondant aux objectifs de production de logements et de consommation d’espace fixés par le SCoT, le Padd et encadrés par les différentes lois sur la réduction de l’urbanisation. Pour chacune des zones (A, N, AU et U), les règles applicables aux autorisations ont été définies afin de constituer le règlement du document.

Le projet de PLUi sera prochainement "arrêté" afin d’être soumis à la consultation des communes et des personnes publiques associées au printemps. Le dossier complet, intégrant les retours de cette consultation, sera ensuite soumis à l’enquête publique. Les élus espèrent pouvoir la tenir avant l’été pour une approbation du document à l’automne. Une large information sera faite à ce moment-là via un maximum de canaux (presse, internet, affichage, réseaux sociaux, applications…), chacun étant invité à se tenir informé par ces moyens de communication. Dans cette attente, la concertation est arrêtée, c’est-à-dire que les saisines pour les projets ou les doléances ne serviront plus à alimenter le travail sur le zonage et le règlement, celui-ci étant terminé.

En attendant, le projet d’Aménagement et de développement durables qui a guidé le travail sur le zonage est exposé à la Maison du territoire (1er étage). Il est visible aux horaires d’ouverture de France service (lundi 13 h 30-17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30).

Renseignements : 05 65 71 86 20

plui.cccm@gmail.com www.plui-conques- marcillac.jimdofree.com/