Marcillac-Vallon. Foot Vallon n’y arrive pas

Dimanche, Foot Vallon avait l’occasion de s’éloigner de la zone rouge en recevant Le Monastère, une équipe qui flirte avec les profondeurs du classement. Les visiteurs réussissent bien leur entame de match en se créant de belles occasions, puis le jeu s’équilibre et Vallon se crée son tour quelques opportunités. Malheureusement une mauvaise relance locale donnera l’occasion aux visiteurs d’ouvrir le score avant la pause. La seconde période sera à l’avantage de Vallon qui se procure pléthore d’occasions sans toutefois parvenir à conclure. 1 à 0… une nouvelle défaite rapproche un peu plus les locaux de la zone dangereuse ! "Quand la course au maintien est lancée, il faut avoir plus faim que l’adversaire, ce qui n’était pas le cas sur ce match" confie le coach Éric Ginestet qui reste malgré tout confiant en affirmant que "la route était encore longue et que la saison serait sauvée si chacun se mobilisait pleinement pour cet objectif".

L’équipe 2 s’est inclinée 2 à 0 à La Méridienne. La 3 s’est imposée contre Capdenac (3-0).

Chez les jeunes, victoire des U17 en coupe des territoires contre Saint-Laurent (7-0) ; défaite des U15 face à JS Lévézou en coupe Via santé (3-4).