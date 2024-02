Alrance. Le camion du Tri tour présent à l’école

Dernièrement, à la demande de Marion Dieudonné, directrice de l’école de Canet, Pierre et Jimmy, animateurs du Sydom Aveyron (Syndicat départemental des ordures ménagères) sont venus sensibiliser les élèves aux bons gestes de tri avec le camion du Tri tour. Devant des élèves curieux et attentifs, ils ont rappelé quelques règles élémentaires et répondu aux nombreuses questions : les gros cartons, les encombrants, les déchets électroniques, les produits dangereux (piles, ampoules…) doivent être déposés en déchèterie, les piles et les ampoules peuvent être déposées également dans les bornes prévues dans les magasins, les objets, les jouets et meubles en bon état, peuvent être déposés en recyclerie, quant aux médicaments périmés ils doivent être rapportés en pharmacie. Enfin, les vêtements, le linge de maison, les chaussures et sacs à main doivent être mis dans un sac et déposés dans une borne Relais, mais comme le faisaient remarquer les écoliers, ils peuvent également être donnés à des associations. A la fin de la séance, tous les enfants étaient d’accord pour dire avec les animateurs "Tous ensemble, poursuivons les bons gestes au quotidien !"

Plus d’informations sur le site internet : www.trionstouslesemballages.fr