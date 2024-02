Quelle alimentation pour favoriser le sommeil ?

Une bonne nuit commence… dans l’assiette ! Et particulier celle du soir. Car il existe bel et bien une étroite relation entre notre alimentation et le sommeil. Notez bien ces conseils afin de passer une nuit aussi apaisée que récupératrice !

Il est bien connu qu’un café serré avalé en fin de journée peut entraîner quelques difficultés d’endormissement, une fois au lit. Au-delà du type de boisson consommée, le volume du repas et la composition des mets représentent autant d’éléments susceptibles d’influer sur la durée comme sur la qualité de notre sommeil.

L’Institut du sommeil et de la vigilance (InVS) préconise de manger deux heures avant le coucher. Autrement dit, pas trop tôt afin de nourrir le cerveau, plutôt actif durant la phase de sommeil paradoxal – celle des rêves. Ni trop tard car "la digestion provoque une élévation de la température du corps, nuisible au sommeil", selon l’InSV.

Sérotonine, tryptophane…

Dans le contenu de l’assiette, prévoyez des glucides lents (riz, pâtes, semoule, pain, pomme de terre…). Ces sucres faciliteront la vie de votre cerveau durant le sommeil paradoxal et éviteront à notre organisme de "puiser dans ses réserves au lieu de dormir et cela peut se produire sans que vous en ayez réellement conscience", poursuit l’Institut. Ces féculents favoriseront aussi la production de sérotonine. Ce neurotransmetteur intervient dans la sécrétion de la mélatonine, l’hormone qui régule notre sommeil.

La sérotonine – et donc la mélatonine – adorent également les aliments riches en tryptophane ! Vous en trouverez dans les légumineuses, le poisson, le riz complet, les produits laitiers, les volailles, les œufs, le chocolat, la banane, les fruits secs…

…mais pas de tyrosine !

En revanche, évitez la viande rouge, car elle renferme bien du tryptophane, elle renferme aussi de la tyrosine, un acide aminé précurseur de la dopamine, l’hormone du plaisir mais aussi de l’éveil ! Proscrivez aussi l’alcool qui, s’il peut sembler agir comme un somnifère, finira invariablement pour vous réveiller pour un long moment au milieu de la nuit. Mais aussi donc les excitants tels que le café et autres boissons sucrées en fin d’après-midi.