CAN 2024 : Lionel Mpasi et le Congo contre la Côte d'Ivoire, Nigéria - Afrique du Sud, le programme des demi-finales ce mercredi 7 février

Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations se déroule ce mercredi 7 février. Voici le programme, les horaires et où regarder les matchs.



Lionel Mpasi, le gardien de Rodez, et son équipe de la République démocratique du Congo sont toujours en lice dans ces demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2024), après un beau succès contre la Guinée (3-1) ce vendredi 2 février. Ils affronteront ce mercredi 7 février le pays hôte, la Côte d'Ivoire, véritablement miraculée après avoir été "repêchée" in extremis durant la phase de poules, puis s'en être sortie dans les toutes dernières secondes en huitièmes et en quart de finale. Congolais et Ivoiriens vont donc en découdre pour une place en finale.

Avant ce choc entre Eléphants et Léopards ce mercredi, l'autre place en finale se disputera entre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, tombeurs du Cap-Vert en quart de finale après une séance de tirs au but d'anthologie de leur gardien, et les Super Aigles du Nigeria, qui ont sorti l'Angola.

Les horaires

Nigeria - Afrique du Sud : mercredi 7 février à 18 heures

: mercredi 7 février à 18 heures Côte d'Ivoire - Congo : mercredi 7 février à 21 heures

La finale est prévue ce dimanche 11 février

Où voir les matchs ?

Les deux matchs seront diffusés l'un après l'autre sur la chaîne BeIN Sports 2.