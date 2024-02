Valady. Jeudis en questions : le glyphosate sur la sellette lors de la dernière rencontre

Philippe Piart était l’invité de la récente soirée des Jeudis en questions qui a réuni une cinquantaine de personnes au Manoir sur un sujet d’actualité particulièrement brûlant : "Le glyphosate, une histoire sans fin". Paysan aveyronnais, Philippe Piart est membre du collectif Secrets toxiques, "une association citoyenne de lutte et de veille qui défend, devant les différentes instances juridiques, le droit de vivre sur une terre en bonne santé et dénonce les mensonges, les dissimulations des labos, des industriels, des lobbys, des politiques." Dans un premier temps, le conférencier a replacé le développement des pesticides dans le contexte historique d’après les deux guerres mondiales, en évoquant le recyclage des produits d’armements chimique dans l’agriculture. Il a ensuite expliqué que la composition des pesticides issus de sous -produits pétroliers (métaux lourds, plomb, arsenic…) n’était pas prise en compte dans l’homologation des produits phytosanitaires tant au niveau français qu’européen (Anses, Inserm, Efsa, commission européenne…). "Le glyphosate et ses composants mettent en danger la santé, la vie, la biodiversité" a-t-il martelé, rappelant que les paysans et leurs familles étaient les plus gravement atteints (maladie de Parkinson, cancers, malformations…). Les échanges avec le public ont mis en évidence un certain nombre d’alternatives qui ont prouvé leur efficacité et sont mises en pratique par l’agriculture biologique depuis plusieurs dizaines d’années. La nécessité de changer de politique à l’échelle européenne a été au cœur du débat, avec en ligne de mire la renégociation de la PAC en 2027, et d’ici là "l’impératif de persuader les politiques que ce n’est pas en accompagnant les grandes exploitations et l’industrialisation de l’agriculture que les objectifs de réduction du carbone pourront être tenus !".