Réquista. Le club des aînés a élu un nouveau bureau

Le conseil d’administration de Génération mouvement s’est réuni à la suite de l’assemblée générale du club, pour élire le nouveau bureau constitué désormais ainsi : présidente, Danielle Dalmayrac, vice-président, Lucien Bonnevialle, 2e vice-présidente, Florence Vaissière, secrétaire, Maryse Cayron, secrétaire adjointe, Yolande Gintrand, trésorier, Philippe Antoine, trésorière adjointe, Alice Bousquet.

Ensuite, une bonne partie de la séance a été consacrée à la préparation de la galette du dimanche 18 février. Les participants ont jusqu’au 10 février pour s’inscrire. Tout a été passé minutieusement en revue et les équipes constituées pour les diverses fonctions attribuées à chacun : préparation des tables le samedi matin, l’achat des boissons, des galettes, mandarines, papillotes, café, assiettes, serviettes, etc. Le 18 février, les participants se présenteront vers 14 h dans la salle de spectacles pour donner le chèque de 10 €. Vers 14 h 30, un spectacle, d’une heure environ, sera proposé par le duo de "Réplique sismique". Il s’agit de "L’Ours" de l’auteur russe Anton Tchekhov (1860-1904) une comédie en un acte. "Mme Popova refuse de sortir depuis le décès de son mari un an plus tôt, or, surgit un dénommé Smirnov ancien officier d’artillerie qui s’introduit chez elle malgré son refus…"

Ensuite, vers 16 heures, partage de la galette. Un beau programme pour l’après-midi du dimanche 18 février. Plus d’informations : 05 65 74 00 66.