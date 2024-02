Rieupeyroux. Marjolaine prend soin de votre intérieur

Après être partie durant une quinzaine d’années, Marjolaine Guérin-Rigal a décidé de revenir vivre au pays auprès des siens à Rieupeyroux. Après avoir exercé dans de nombreux domaines, elle comprend qu’elle a besoin d’exprimer sa créativité et son imagination. Elle s’oriente donc vers une formation de sellier garnisseur (qui propose plusieurs services de réparation, rénovation et création sur des intérieurs de voitures et divers véhicules de transport, selles de moto, fauteuils médicaux, bâches, ameublements, etc ainsi que l’étude de projets). Pour parfaire ses connaissances techniques et développer son savoir-faire, elle enchaîne sur une formation de couturier d’ameublement, qui propose de la confection des décors de fenêtres (rideaux, voilages) aux diverses assises (housse de chaises). Ses deux métiers d’art demandent de la dextérité, de la patience et de la minutie. Additionnés, ils proposent une large palette d’activités diversifiées et passionnantes que Marjolaine exerce avec goût et enthousiasme.

Atelier sellerie couture d’ameublement, 17, avenue du Rouergue 12 240 Rieupeyroux

atelier.sca12@gmail.com

Tél : 06 66 03 59 69.