Aveyron : pleins feux sur la soudure au laser au lycée La Découverte

Souhaitant toujours s’informer et essayer de nouvelles technologies, le lycée decazevillois a franchi un nouveau pas dans le domaine de la soudure.

Dans le cadre de la diffusion technologique, et suite à un investissement sur un poste à souder laser manuel, la plate-forme technologique CONPIM (Conception de produits industriels en multi sites), le lycée La Découverte de Decazeville et le campus des métiers et des qualifications d’excellence "Industrie du futur" ont organisé une demi-journée technique sur la soudure laser à l’atelier de chaudronnerie.

À cette occasion, la société Soffi Soudage a présenté ses matériels, avec démonstration dans l’atelier de chaudronnerie du lycée. Quinze industriels de tout l’Aveyron sont venus voir et tester la soudure laser sur leurs propres échantillons. Douze étudiants de BTS CRCI (conception et réalisation en chaudronnerie industrielle) du lycée ont participé également à cette démonstration et échanger avec les industriels présents.

Les enseignants organisateurs ont souligné la participation d’Anthony Fiamazzo, gérant de la société Soffi Soudage pour sa participation.

Étaient également présents les fournisseurs Weldas, Selectarc, Easyweld qui ont présenté leurs équipements, réalisant eux aussi des démonstrations. "L’objectif de ce type de journée, via le PIA (Programme d’investissements d’avenir, NDLR), est d’informer les étudiants, les enseignants et les industriels sur les évolutions des pratiques, des compétences et des nouvelles technologies. La plate-forme technologique CONPIM dans laquelle œuvrent des enseignants du lycée decazevillois est une structure adossée à l’établissement qui facilite les mises à disposition de compétences et de matériels pour les entreprises, alors n’hésitez pas à contacter le lycée", soulignent Christine Hamala Da Ponte, responsable du bureau des entreprises du lycée La Découverte, et l’enseignant responsable de cette action, Stéphane Longueville.