Onet-le-Château. Coup de pouce à Barrido, une passerelle fiable

Depuis près de 30 ans, "Coup de pouce à Barrido" apporte son soutien sur l’île de Panay, aux Philippines.

L’emblématique présidente de l’association "Coup de pouce à Barrido", Danielle Lendormi avait invité les adhérents (dont certains sont des fidèles de la première heure) à la MDA pour participer à la 28e assemblée de l’association, créée en 1996 sur la commune. Depuis cette date, "Coup de pouce" œuvre sans relâche sur l’île de Panay, aux Philippines et principalement sur Ajuy, Barrido et les villages environnants. Les premières années ont vu l’installation d’une adduction d’eau, puis la construction de WC publics, d’une classe de maternelle et de primaire, d’un centre de santé, d’une coopérative, d’une maison d’accueil… Mais dès l’origine de "Coup de pouce à Barrido" et jusqu’à ce jour, les deux principaux domaines d’intervention ont été et sont, la scolarité et la santé (et en particulier l’accès aux soins). Ainsi l’association a développé les parrainages scolaires et le suivi au collège, en lycée, puis à l’université de jeunes défavorisés de la région, parrainages d’autant plus importants aujourd’hui, avec par exemple, l’envolée, depuis la pandémie, du coût des transports, qui devient ingérable pour les familles… L’association a et conserve de très nombreux contacts avec d’anciens "scholars", mariés, père ou mère de famille, vivant et travaillant, un peu partout dans le monde : les Philippines sont en effet une terre d’émigration réputée pour ses écoles de marins et d’infirmiers. Ce lien est devenu indéfectible avec leur correspondante extraordinaire "Fé" qui est le maillon indispensable pour avoir un regard bienveillant sur leur quotidien et des retours positifs de cette solidarité, comme cette banderole que tiennent les enfants sur notre photo, où il y a écrit "Merry Christmas ! Thanks you very much Coup de pouce à Barrido and Tita Danielle", qui en dit long sur ce partenariat au grand cœur…