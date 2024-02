Estaing. Un bon moment de partage littéraire

Douze personnes se sont retrouvées autour des tables de la médiathèque, pour échanger récemment sur leur lecture.

Il a d’abord été question d’un polar aveyronnais, quatrième tome de la série Joseph S, intitulé "Les sacrifiés" par l’auteur decazevillois Yoann Lombart qui propose à son lectorat de dessiner le capitaine Orsoni, dit "Le Tigre", pour illustrer la couverture des prochains tomes qui s’intéresseront au passé aveyronnais du personnage principal. Le concours de dessin est ouvert jusqu’à fin mai 2024.

La présentation de cinq autres livres a suivi : "Sainte Marguerite-Marie et moi" de Clémentine Beauvais ; "Le magasin des suicides" de Jean Teulé ; "L’enfant bleu", roman de Henry Bauchau ; "American Psycho" un des romans dans le premier tome des œuvres complètes de Bret Easton Ellis, et enfin pour revenir à un peu de douceur, "Psychopompe" d’Amélie Nothomb. Pendant la découpe de la galette, Lionel, qui vient de la médiathèque de Villecomtal, a été invité à présenter l’événement qu’il prépare et qui est une mise en scène d’une lecture de polars. Deux lectrices d’Estaing y participeront. Les répétitions n’ont pas encore commencé mais on sera tenu au courant.

Un prochain rendez-vous est pris pour le vendredi 1er mars, toujours à 14 h 30. Tout le monde est invité, soit pour présenter un livre, soit pour en parler ou se renseigner.