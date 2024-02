Decazeville. Vite lu

Rencontres littéraires à deux voix le 16 février. Deux grandes plumes decazevilloises vont s’unir pour nous offrir une rencontre littéraire originale (photo ci-dessus). Vous découvrirez l’univers et la démarche créative de Gilles Bathelot et Yoann Lombart lors d’un échange croisé autour de leur dernier ouvrage : "Géronimo et moi" et "L’autre Victor". Ce sera le vendredi 16 février, à partir de 18 heures, dans les salles de la médiathèque de Decazeville. La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace avec l’enseigne Presse Bulle, de Decazeville.

Les pêcheurs se réunissent samedi. L’AAPPMA de Decazeville tiendra son assemblée générale samedi 10 février, espace Ségalat (1er étage). À 10 heures, assemblée générale extraordinaire ; à 10 h 30, assemblée générale ordinaire.

Atelier d’écriture pour la Saint-Valentin. L’atelier d’écriture du mercredi 14 février, à partir de 18 heures, avec l’association l’S-en-ciel, aux Établies, quartier de Saint-Roch (sur les hauteurs de Decazeville), se profile. Pour une bonne organisation de la soirée, il est nécessaire de s’inscrire. Informations au 06 16 22 97 47.

Petit-déjeuner avec l’école de Foot. L’école de foot l’USRL (Union sportive des Rives du Lot) organise le dimanche 18 février un petit-déjeuner aux tripes ou tête de veau, dès 8 heures, à la salle des fêtes d’Almont-les-Junies. L’école de foot propose, pour 12 €, charcuterie, tripes ou tête de veau, pommes de terre, cabécou et fouace. Le vin et le café sont compris. Il sera aussi proposé, pour les participants les plus matinaux, de savourer un petit-déjeuner plus sucré, pour 6 € avec boisson chaude, croissant, pain beurre et confiture, jus de pomme des Amis du Vergé. Le service sera assuré de 8 heures à 12 heures. Toute l’équipe de l’USRL vous attend nombreux pour ce rendez-vous matinal.