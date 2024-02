Aveyron : du cerf dans les assiettes, ou quand les chasseurs de l'Aubrac font un nouveau don de viande aux Ehpad

Les chasseurs de l'Aubrac débordent de générosité en offrant de nouveau de la viande de cerf auprès des Ehpad et des maisons de retraite du nord de l'Aveyron.

Après avoir donné aux Restos du cœur, les chasseurs de l'Aubrac ont décidé cette année de faire un don de viande de cerf aux Ehpad et aux maisons de retraite du nord Aveyron. Les chasseurs de Saint-Chély d’Aubrac, de Prades, de Condom, de Castelnau, de Treize vents et de la Combe mègre ont fait des dons de viande de gibier aux Restos du cœur.

Au total, pas moins de 300 kilos de viande cervidés ont été distribués dont 50 kilogrammes dans les Ehpad en portions de 200 grammes, ce qui convient au bonheur de plusieurs centaines de personnes. Les chasseurs de l'Aubrac ont réalisé des dons aux maisons de retraite de Laguiole, de Saint-Côme-d’Olt, de Saint-Chély d’Aubrac et de Saint-Geniez d’Olt.

Comme l’explique le président de la fédération des chasseurs, Jean-Pierre Authier : "La générosité des chasseurs n’est plus à prouver. Une fois encore, les chasseurs aveyronnais ont su répondre présents pour aider les plus démunis. Cependant, il faut souligner que tout cela n’est pas si simple". Cette distribution a notamment pu être réalisée grâce à La Maison Conquet, une boucherie qui répond aux exigences administratives et sanitaires.

Les chasseurs du nord Aveyron vont également faire des dons à l’hôpital d’Espalion.