Entraygues-sur-Truyère. La traversée du bourg en chantier

Jeudi soir, la mairie organisait une réunion publique, salle du conseil, pour présenter les importants travaux de la traversée de la ville qui vont débuter prochainement.

Le maire Bernard Boursinhac accueillait les riverains ; les invités : F. Galtier pour la Communauté de communes, Jérôme Servans pour l’entreprise GCTS qui va effectuer les travaux et son maître d’œuvre Frédéric Bregou, Julien Vialaret : agent de la Communauté de communes pour l’assainissement et Éric Moncet du Cabinet Merlin, coordinateur qui avait la charge de présenter l’ensemble des travaux qui vont se dérouler, depuis la maison Dauban, face au café des sports jusqu’au pont de la Truyère, soit tout le tour de ville. Les travaux devraient commencer à la mi-février et débuteront par le renouvellement du réseau d’eau potable. Les branchements privés seront sortis sur la voie publique, déplacement des compteurs à l’extérieur, renouvellement du tuyau jusqu’au compteur actuel.

Tous les riverains ont été avertis. Les travaux vont se dérouler par tronçons. La circulation sera alternée et régie par des feux. Chacun sera informé avant les coupures d’eau. Les travaux devraient durer cinq mois avec une interruption durant l’été. Ensuite le Sieda enfouira les lignes, avec une étude confiée à Cegelec.

Les eaux usées et l’eau pluviale seront séparées. Le Département se chargera du revêtement de la chaussée et des trottoirs. Une réflexion est menée par rapport à la sécurité.

Il est précisé que tous les commerces resteront ouverts pendant les travaux et que les parkings seront accessibles.

La mairie et les entreprises intervenantes ont la volonté d’œuvrer pour que les travaux se déroulent le mieux possible et dans la concertation.

La mairie reste à l’écoute de chacun.