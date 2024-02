Aubin. Ophélie Bigot ou le besoin de créer chevillé au corps

Installée à Aubin, la jeune femme au parcours atypique a porté sur les fonts baptismaux une entreprise où elle peut exprimer son aspiration.

Ophélie Bigot, jeune femme de 29 ans, a créé en juin 2021 l’entreprise Fée des flammes. Depuis octobre 2023, l’ouverture d’une boutique en ligne pour la seconde main entraîne un changement de nom. Désormais, il convient de dire Jolie Suzanne Friperie & Artisanat.

Ophélie Bigot a obtenu son bac économique et social, puis a commencé à travailler dès 18 ans en complément de ses études en management. Durant 6 ans, elle a occupé un poste d’animatrice polyvalente. En parallèle, elle a arrêté ses études qui ne lui convenaient pas.

Suite à un changement qui l’a amenée à quitter l’entreprise où elle travaillait, elle a fait plusieurs petits boulots, jusqu’à obtenir un poste de pizzaïolo. " J’ai adoré et j’y suis restée 3 ans. Puis j’ai voulu me donner une chance d’ouvrir mon entreprise. " Au début il s’agissait d’un challenge personnel. Ensuite c’est devenu son " oxygène ". " Je suis une personne entière, j’ai besoin de vibrer, de trouver un sens à ce que je fais. Mon entreprise à un sens aujourd’hui, elle est complète avec l’arrivée de ma friperie, plus j’avance et plus je me trouve. "

Ophélie fabrique des bougies et fondants parfumés à base de cire de soja et de fragrances de Grasse. Elle confectionne des mignonneries en argile, peintes à la main (barrettes, pins, colliers, etc.). Elle a également tout récemment ouvert une friperie 100 % féminine, inclusive, qui propose des vêtements de seconde main allant du 38 au 58.

"Il est important pour moi de proposer un univers inclusif et engagé à mes clients, glisse-t-elle. J’aime prendre le temps d’accompagner, de conseiller au maximum que ce soit concernant une tenue ou une bougie. J’ai souhaité proposer des vêtements allant jusqu’au 58 car je sais combien il est difficile de s’habiller à partir d’une certaine taille, les cabines ne sont pas forcément adaptées et le conseil clients n’est pas non plus au rendez-vous."

Chaque femme qui repart de sa boutique "doit se sentir belle, reboostée, épanouie, peu importe sa taille". Actuellement Ophélie exerce à son domicile, mais l’objectif serait d’avoir une boutique physique, mélanger la seconde main et l’artisanat, "pour pouvoir proposer un environnement où mes clients se sentent bien, écoutés, conseillés et compris".

Ses bougies et fondants sont parsemées de pétales de fleurs séchées et de paillettes biodégradables. Elle essaye de limiter au maximum l’utilisation du plastique. Ses emballages sont en fibre de coton et mes paillettes à base de cellulose de plantes. Elle utilise de la cire végétale de soja et des fragrances de Grasse sans substances cancérigènes ni perturbateurs endocriniens. Ses mèches sont également en coton non traité ou en bois.

Pour tout renseignement : www.joliesuzanne.com