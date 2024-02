Villefranche-de-Rouergue. Les jeunes se distinguent lors du challenge départemental

Les jeunes athlètes villefranchois étaient au rendez-vous de la finale du Challenge du conseil départemental de l’Aveyron, sur le cross de Villefranche-de-Panat.

Faustine Kebli-oudart (Poussine) et Paul Pasquier (Benjamin) ont remporté leur course. Les poussines Clémence Cayla et Jeanne Deligny sont arrivées 4e et 11e ; les poussins Alexis Francois et Tilio CASTAING 4e et 8e ; les benjamines Cassandre Gauchy et Lucy Andrieux malvezin 4e et 5e.

Les minimes Lilou Cepiere (Féminine) et Noah Stefanou se classent 5e. Faustine Kebli Oudart et Paul Pasquier remportent le Challenge du Conseil Départemental, dans leur catégorie. Les féminines "Eveil Athlétique" Carmen Capelle, Elsa Gayral et Capucine Jacques, sont classées, ainsi que les garçons Lucas Gaben et Armel Gauchy.

Dans les autres catégories, Poussines : Faustine Kebli oudart 1re, Tess Delclaux 4e, Clémence Cayla 5e, Jeanne Deligny 14e, Ambre Falipou 15e et Mila Pommier-itie 23e ;

Poussins : Alexis François 5e, Tilio Castaing 7e, Antoine Thuilier 9e, Teo Lattes-cayrel 23e ; Benjamines : Cassandre Gauchy 4e, Lucy Andrieux Malvezin 5e, Salomé Vayssettes 9e, Louise Robinet 15e.

Benjamins : Paul Pasquier 1er, Florentin Xavier 15e ; Minimes féminines Lilou Cepiere 5e, Lison Cabrit 7e, Rose Falipou 8e, Eva Pons 10e, Marie-Lou Schiavone 18e ;

Minimes : Noah Stefanou 5e, Sacha Dutoit 7e.

La prochaine épreuve est programmée à Carcassonne, le 18 février, où les benjamins et les minimes participeront à la demi-finale du championnat de France, au côté de leurs aînés.