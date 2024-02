Disparition inquiétante d'Erwan, 18 ans : discothèque, téléphone, battue... ce que l'on sait

Un avis de disparition inquiétante a été diffusé par la gendarmerie pour tenter de retrouver Erwan, 18 ans, dans les Deux-Sèvres, ce lundi 12 février 2024.

Où est Erwan ? Le jeune homme de 18 ans n'a plus donné de signe de vie depuis une sortie de discothèque, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 10 au 11 février 2024.

Appel à témoins de la gendarmerie

Peu avant midi, la gendarmerie du département a lancé un appel à témoins et dit "rechercher activement Erwan BLAIS, 18 ans, disparu lors d'une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (79)". Elle donne plus de détails sur le jeune adulte, qui mesure 1m70. De corpulence mince, il a les cheveux bruns, les yeux marron et un sweat vert foncé "Nike". Il porte un pantalon noir ainsi que des baskets noires et blanches.

Son téléphone ne répond plus

Comme le rapportent nos confrères d'Actu.fr, le téléphone portable d'Erwan, étudiant à Poitiers, ne répond plus. Il a été aperçu pour la dernière fois à 2 heures 30, dans cette nuit de samedi à dimanche, sur le parking de la discothèque.

Page Facebook, battue...

Depuis, en plus de la gendarmerie, d'autres appels ont été lancés sur les réseaux. La page Facebook "Retrouver Erwan" a été créée et a notamment été à l'initiative d'une battue qui se tient ce lundi.

Toujours sur le même réseau, Chloë Lemercier déclarait, dimanche ne pas savoir où se trouvait son petit frère. "Nous ne souhaitons pas être hâtifs dans nos conclusions il est peut-être simplement chez quelqu'un qu'il connaît mais nous sommes tous inquiets malgré tout...", écrivait-elle.

Que faire ?

Comme le mentionnent les gendarmes dans leur appel à témoins, il faut composer le 05 49 72 60 01 ou le 17 si vous détenez des informations au sujet d'Erwan.