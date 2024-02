Disparition inquiétante d'Erwan depuis neuf jours : la dernière preuve de vie est une vidéo le montrant sur le parking d'une discothèque, le mystère reste entier

Le visage d'Erwan Blais, 18 ans, tourne en boucle depuis plus d'une semaine maintenant. Le jeune homme a disparu en pleine nuit, dans les Deux-Sèvres, alors qu'il passait la soirée dans une boîte de nuit, La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre.

Erwan Blais est âgé de 18 ans. Le portrait de ce jeune garçon vient malheureusement alourdir la longue liste des disparitions inquiétantes en France et les avis de recherche et autres appels à témoins lancés par la police et la gendarmerie.

Un appel à témoins tourne en boucle indiquant sa disparition dans la nuit du 10 au 11 février 2024, à Moncoutant-sur-Sèvre, dans le département des Deux-Sèvres, à la sortie de la discothèque La Morinière où il avait passé la soirée. L'établissement avait d'ailleurs fermé ses portes en soutien à la famille.

9e jour de disparition

Pour les proches de l'adolescent, l'angoisse monte crescendo au fil des jours qui passent depuis qu'Erwan a disparu en pleine nuit, alors qu'il passait la soirée dans une discothèque avec un ami. Pour les enquêteurs, c'est une véritable course contre la montre qui est engagée pour le retrouver.

La dernière image filmée à 2 h 30 du matin sur un parking

C'est l'une des pistes dont disposent les enquêteurs, une vidéo sur laquelle on voit Erwan près d'un lampadaire sur un parking près de la discothèque où il a passé la soirée. Il est alors 2 h 30 du matin. C'est la dernière trace prouvant qu'à cette heure-là il était en vie.

2 h 50 : son téléphone portable cesse de borner

Vingt minutes plus tard après avoir été filmé par une caméra de surveillance, le téléphone portable d'Erwan cesse définitivement de borner. Il est alors 2 h 50 du matin.

Exclu de la discothèque à 1 h 45, que s'est-il passé ?

Que s'est-il passé réellement cette nuit du 10 au 11 février ? L'établissement de nuit où se trouvait Erwan indique l'avoir mis à la porte après un incident sans gravité qui aurait éclaté sous fond d'alcool. Il serait sorti à 1 h 45 de la boîte de nuit selon RTL citant le Courrier de l'Ouest.

Or, son ami Mattéo avec qui il est venu en boîte assure que son ami n'était pas ivre. Il confirme que les quatre amis venus ce soir-là voir le concert du rappeur Leto dans l'établissement avaient néanmoins bu. "On se connaît depuis le collège. Nous avons fréquenté les mêmes établissements scolaires. C'est un très bon ami. Une personne dont je suis très proche. Il est très sociable. Il s'entend avec tout le monde. C'est vraiment un mec en or", dépeint Mattéo en parlant d'Erwan dans le Courrier de l'Ouest.

Pendant le concert, les quatre amis se seraient perdus de vue. C'est aux alentours de 3 h-4 h du matin que le groupe s'inquiète de ne plus voir Erwan.

Une semaine de recherches, en vain

Dès l'alerte donnée le dimanche 11 février par la famille d'Erwan, des recherches sont immédiatement engagées. De gros moyens vont être déployés. Battues citoyennes, patrouilles terrestres, hélicoptère, drone, plongeurs, chiens spécialisés... Le moindre recoin est passé au peigne fin. En vain. Erwan reste introuvable.

Sa famille porte plainte

La famille d'Erwan a annoncé porter plainte contre la discothèque pour "non-assistance à personne en danger".

"L'idée n'est pas d'incriminer l'établissement, loin de là. On sait toute la difficulté de gérer ce genre d'établissement dans ce genre de situation". Mais, "sur certains éléments, il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites ou ne pas être faites, quand on connaît la situation géographique de l'établissement et qu'on met un jeune dehors et qu'il est censément alcoolisé".

\ud83d\udcac "On est démunis"



Karine, la belle-mère d'Erwan, disparu depuis la nuit du 10 au 11 février, "garde espoir de le retrouver" pic.twitter.com/OjmUnMEiFe — BFMTV (@BFMTV) February 18, 2024

"C'est très difficile"

Ce dimanche 18 février 2024, Karine, sa belle-mère, témoignait au micro de BFMTV. "On n'a pas de piste, on n'a aucun élément qui peut nous permettre de nous donner une orientation ou de privilégier une piste plutôt qu'une autre, donc c'est très difficile".

Une page Facebook créée

Dès le signalement de la disparition d'Erwan, sa famille a créé une page Facebook Retrouver Erwan, dans l'espoir qu'un indice, un témoin se manifeste et pour tenir au courant de l'avancée de la situation, des nouvelles recherches engagées.

Si vous disposez d'informations ?

Il vous faut contacter la gendarmerie de Moncoutant-sur-Sèvre au 05 49 72 60 01 ou le 17. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte au numéro suivant : 06 86 55 05 35.