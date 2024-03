Disparition d'Erwan : "Tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire, pour moi il est en vie", les proches du jeune homme organisent un rassemblement ce dimanche

Un mois après la disparition d'Erwan, ses proches organisent un rassemblement pour ne pas oublier et ne pas perdre espoir.

Cela fait un mois que l'adolescent a disparu. Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 février 2024, Erwan, 18 ans, a quitté une boîte de nuit dans les Deux-Sèvres, dans la commune de Montcoutant-sur-Sèvre, avant de se volatiliser.

Toutes les hypothèses sont encore à l'étude, alors que cinq enquêteurs se concentrent à temps plein sur la disparition inquiétante du jeune homme. Ses proches ne veulent rien lâcher et espèrent, dans l'angoisse, savoir ce qui est arrivé à Erwan. Un rassemblement est organisé à Saurais (Deux-Sèvres), devant la salle des fêtes dimanche 10 mars, à l'initiative de la famille de l'adolescent.

La belle-mère d'Erwan a confié à nos confrères de 20 Minutes qu'il ne s'agira pas d'une marche blanche, "je ne veux aucune connotation morbide". Et d'ajouter : "tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire, pour moi il est en vie, quelque part. On veut un moment positif, durant lequel on parlera d'Erwan".

La page Facebook "Retrouver Erwan", créée par les proches du jeune homme, précise que le rassemblement sera ouvert à tout le monde "dans un esprit positif, même si les émotions peuvent parfois prendre le dessus".

"Il y aura des petits papiers pour que grands et petits expriment leur soutien par un petit mot. Ils seront ensuite accrochés sur un fil avec une petite pince. Erwan aimant le foot, ceux qui le souhaitent pourront disputer quelques matchs sur le city-stade en face de la salle".

Le mystère reste entier

Cette terrible nuit du 10 au 11 février, Erwan a quitté la discothèque vers 1h50 puis a été aperçu pour la dernière fois vers 2h50 du matin par une caméra de surveillance. Son téléphone portable a cessé de borner peu après.

D'importants moyens ont été mobilisés rapidement après le signalement de sa disparition. Malgré le déploiement des hélicoptères et des drones, et alors que des battues ont été organisées et que des plongeurs ont sillonné les fonds de la rivière... Aucune trace de l'adolescent.

Le mystère est toujours entier, un mois plus tard, alors qu'aucune piste n'est écartée par les enquêteurs. Si vous avez la moindre information sur Erwan, vous êtes invité à joindre la gendarmerie de Moncoutant-sur-Sèvre au 05 49 72 60 01 ou en composant le 17.

