Disparition inquiétante : "On le voit traverser le parking de la discothèque puis plus rien" : l'inquiétude grandit pour les proches d'Erwan, 18 ans, qui a disparu en pleine soirée

Quatre jours qu'Erwan Blais, un jeune homme de 18 ans, est porté disparu alors qu'il passait une soirée en discothèque dans les Deux-Sèvres.

Qu'est-il arrivé à Erwan ? Le jeune homme a disparu dans la nuit du 10 au 11 février 2024, dans les Deux-Sèvres, alors qu'il avait passé la soirée dans une discothèque.

Ce mercredi 14 février, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme âgé de 18 ans, ses parents se sont exprimés. "On le voit traverser le parking de la discothèque, puis, plus rien à cause d'un projecteur qui éblouit la caméra", indique Karine, sa belle-mère auprès de BFMTV.

"On essaye de trouver quelque chose, le moindre élément"

Alors qu'une véritable course contre la montre est en cours pour tenter de retrouver Erwan, l'inquiétude, elle, grandit d'heure en heure pour son entourage.

"On essaye de trouver quelque chose, le moindre élément", indique sa belle-mère. "C'est vital, on n’imagine même pas rester assis à attendre. Si on n'a plus d'espoir, on arrête tout, on s'effondre."

Disparition volontaire, accident, enlèvement, mauvaise rencontre, aucune piste n'est écartée. "On envisage tout et son contraire".

La soirée en discothèque

La dernière fois qu'Erwan a été aperçu, c'était dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février, en boîte de nuit, La Morinière, située sur la commune de Moncoutant-sur-Sèvre. Il était environ 2 h 30 du matin. Les images d'une caméra du parking de l'établissement le montrent. De même, c'est le dernier endroit où le téléphone portable du jeune homme a borné.

"Il n'était pas ivre, il avait simplement un peu bu"

Selon les premiers éléments de l'enquête, Erwan aurait été mis à la porte de la discothèque cette nuit-là par des vigiles "à la suite d'un incident sans gravité survenu", selon nos confrères.

Un de ses très bons amis, Mattéo, qui se trouvait également dans l'établissement ce soir-là a déclaré qu'Erwan "n'était pas ivre mais qu'il avait comme lui, un peu bu", a-t-il raconté auprès de nos confrères de La Nouvelle République de Niort. Toujours selon ses déclarations, les deux amis se sont séparés pendant la soirée, le témoin indiquant avoir rencontré d'autres amis dans la boîte. Ce n'est qu'à la sortie, alors que la discothèque se vidait peu à peu, qu'il s'est aperçu qu'Erwan n'était plus là.

«On n’était pas complètement défoncés, on avait juste une petite chauffe»



Mattéo, un ami d’Erwan raconte la soirée qui a eu lieu avant la disparition



Pourquoi se sont-ils garés plus loin ? A quel moment l’a-t-il perdu de vue ? Il répond aux questions \u2b07\ufe0fhttps://t.co/jdca1U26Kn — La NR Niort (@NRNiort) February 13, 2024

Un appel à témoins

Le procureur de la République de Niort a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Un appel à témoins a été diffusé. De leurs côtés, les proches d'Erwan ont ouvert une page Facebook qui s'intitule "Retrouver Erwan".

Au moment de sa disparition, il portait un sweat foncé vert de marque Nike, un pantalon noir et des baskets noires et blanches. Il mesure 1,70 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux marron.

Un parking de restaurant et des points d'eau

De nombreux gendarmes, anonymes et secours sont engagés sur les lieux. Plusieurs pistes sont explorées. Celle du parking d'un restaurant sur laquelle les équipes cynophiles engagées ont perdu la trace du jeune homme. Selon Ouest France, ce serait sur ce parking, qu'il "aurait garé son véhicule avant de se rendre, à pied, dans la boîte de nuit, situé à 500 m de là".

Un hélicoptère et un drone ont été engagés afin de survoler les à-côtés afin de s'assurer qu'Erwan n'ait pas été percuté par un véhicule. En vain, l'exploration des lieux n'a rien donné.

Ce mercredi, les recherches se sont concentrées sur les plans d'eau entourant la boîte de nuit. Des plongeurs équipés de sonars ont été engagés pour sonder les lieux.