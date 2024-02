Disparition inquiétante d'Erwan : axes routiers menant à son domicile passés au crible et plongeurs mobilisés, à la recherche du moindre indice

Porté disparu depuis le dimanche 11 février 2024, Erwan Blais, n’a toujours pas été retrouvé. Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février, le jeune homme âgé de 18 ans a passé la soirée dans une boîte de nuit située à Moncoutant-sur-Sèvre dans les Deux-Sèvres avant de se volatiliser. Les militaires engagent ce vendredi 16 février des recherches sur les axes routiers.

Erwan Blais, 18 ans n'a plus donné de signe de vie depuis une sortie de discothèque, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 10 au 11 février 2024.

Alors que cela fait maintenant six jours que le jeune homme a disparu, les recherches se poursuivent ce vendredi 16 février 2024 sur les axes routiers.

Pour retrouver le moindre indice, les forces de sécurité vont ainsi parcourir toutes les routes qui conduisent de la discothèque jusqu’au domicile de la famille à Saurais (Deux-Sèvres), soit 40 km indiquent nos confrères de Ouest France.

Les fouilles subaquatiques se poursuivent

En parallèle, les plongeurs vont poursuivre les fouilles subaquatiques engagées le mercredi 14 février 2024. Investigations qui n'ont rien donné jusque-là. Tout comme les premières recherches lancées dès dimanche 11 février et la battue du lundi 12 février.

Ce vendredi 16 février, ce sont une soixantaine de personnes, au total, qui sont engagées dans les recherches du jeune homme.

La famille dépose plainte contre la discothèque

La famille d’Erwan a porté plainte contre la boîte de nuit de Moncoutant-sur-Sèvre où il avait passé la soirée dimanche, avant de disparaître, a rapporté jeudi 15 février Le Courrier de l’Ouest. Les proches du jeune homme de 18 ans reprochent à la discothèque La Morinière d’avoir fait preuve de "négligences" le soir de la disparition.

Un appel à témoins lancé le 12 février

La gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins lundi 12 février et dit "rechercher activement Erwan Blais, 18 ans, disparu lors d'une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (79)". Elle donne plus de détails sur le jeune adulte, qui mesure 1m70. De corpulence mince, il a les cheveux bruns, les yeux marron et un sweat vert foncé "Nike". Il porte un pantalon noir ainsi que des baskets noires et blanches.

La gendarmerie des Deux-Sèvres recherche activement Erwan BLAIS, 18 ans, disparu lors d'une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (79).

Si vous disposez d'informations, contacter la gendarmerie au 05.49.72.60.01 ou composez le 17. pic.twitter.com/uKmdPAf294 — Gendarmerie des Deux-Sèvres (@Gendarmerie_079) February 12, 2024

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte informe le parquet de Niort.