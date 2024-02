Disparition inquiétante d'Erwan, 18 ans : un sonar et des plongeurs mobilisés ce mercredi ?

Porté disparu depuis le dimanche 11 février 2024, Erwan Blais, n’a toujours pas été retrouvé. Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février, le jeune homme âgé de 18 ans a passé la soirée dans une boîte de nuit située à Moncoutant-sur-Sèvre dans les Deux-Sèvres avant de se volatiliser. Les recherches se poursuivent alors que l’inquiétude monte.

Erwan Blais, 18 ans n'a plus donné de signe de vie depuis une sortie de discothèque, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 10 au 11 février 2024. Cela fait maintenant plus de trois jours que le jeune homme a disparu.

Premières recherches dimanche, et battue ne donnent rien

Depuis, d’importants moyens humains ont été déployés pour le retrouver, en vain. Cinq patrouilles de gendarmes, un hélicoptère, une équipe cynophile (canine) et une brigade nautique ont été mobilisés. Les premières recherches qui ont été lancées dès dimanche n'ont rien donné, pas plus que la battue du lundi 12 février.

Un sonar et des plongeurs mobilisés mercredi ?

Dans l'espoir de trouver le moindre indice, une vingtaine de personnes sont d'ailleurs à nouveau rassemblées, ce mardi 13 février.

Une page Facebook "Retrouver Erwan" a été créée pour suivre l’avancée de l’enquête. Nos confrères de Ouest France soulignent qu'un post publié lundi 12 février indique que des plongeurs et un sonar devraient relancer les recherches dès mercredi 14 février.

Dans une dernière publication récente sur cette page Facebook, il est demandé qu"Afin de ne pas compliquer la tâche des gendarmes qui sont submergés d'appels, merci de ne les contacter que si votre information est fiable et sérieuse. Ils vérifient chaque témoignage et du coup perdent un temps précieux avec des éléments sans aucun lien avec Erwan."

"Nous n’étions pas ivres en entrant dans la boîte de nuit"

Enfin, dans une interview au Courrier de l'Ouest, Mattéo, l'un des trois copains d'Erwan, qui étaient avec lui le soir de sa disparition, explique et dément certaines rumeurs selon lesquelles, ils étaient ivres avant d'entrer dans la boîte de nuit "La Morinière". "Nous n’étions pas ivres en entrant dans la boîte de nuit", témoigne-t-il.

Appel à témoins lancé lundi 12 février

La gendarmerie des Deux-Sèvres recherche activement Erwan BLAIS, 18 ans, disparu lors d'une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (79).

Si vous disposez d'informations, contacter la gendarmerie au 05.49.72.60.01 ou composez le 17. pic.twitter.com/uKmdPAf294 — Gendarmerie des Deux-Sèvres (@Gendarmerie_079) February 12, 2024

Pour rappel, la gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins lundi 12 février et dit "rechercher activement Erwan Blais, 18 ans, disparu lors d'une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (79)". Elle donne plus de détails sur le jeune adulte, qui mesure 1m70. De corpulence mince, il a les cheveux bruns, les yeux marron et un sweat vert foncé "Nike". Il porte un pantalon noir ainsi que des baskets noires et blanches.

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte informe le parquet de Niort.

Comme le mentionnent les gendarmes dans l'appel à témoins, composez le 05 49 72 60 01 ou le 17 si vous disposez d'informations au sujet d'Erwan.