Disparition d'Erwan, 18 ans : pourquoi la décision a été prise de fermer la boîte de nuit de laquelle est parti l'adolescent ?

Erwan est maintenant porté disparu depuis deux semaines, ses proches sont plongés dans une terrible angoisse.

Cela fait deux semaines que le jeune Erwan Blais, 18 ans, s'est volatilisé. Dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 février 2024, l'adolescent a disparu à la sortie d'une discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). Il a été vu pour la dernière fois par une caméra de surveillance vers 2h50 du matin, peu avant que son téléphone portable cesse de borner.

L'établissement de nuit a déclaré avoir mis à la porte l'adolescent après un incident sans gravité, sous fond d'alcool, vers 1h45 du matin. Cette même discothèque a été visée par une plainte déposée par les proches d'Erwan, et engendre des réactions hostiles sur les réseaux sociaux depuis la disparition du jeune homme. La préfecture des Deux-Sèvres a annoncé que l'établissement va temporairement fermer ses portes jusqu'à dimanche 25 février "afin de prévenir toutes rixes et échauffourées, tant à l'intérieur qu'aux abords".

Les proches d'Erwan ont salué la décision de fermer la discothèque, tout en militant pour une "sécurisation du site afin d'éviter un nouveau drame". On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Erwan, et si sa disparition est liée à une mauvaise rencontre ou bien à un accident, sachant que la boîte de nuit se trouve près d'une route nationale et de plusieurs étangs.

Les jours qui ont suivi la disparition, des plongeurs ont fait partie des importants moyens engagés dans les recherches. Aucune trace de l'adolescent n'a été trouvée.

Aucune piste en deux semaines

Deux semaines que les proches d'Erwan sont désormais plongés dans l'angoisse. "Quelqu'un a forcément vu quelque chose... Aidez-vous à retrouver Erwan", adressent-ils désespérément dans les colonnes du Parisien ce samedi 24 février.

Malgré les battues citoyennes, le déploiement des hélicoptères, des drones, des équipes de plongeurs et de chiens spécialisés... Aucune piste n'a abouti jusque-là. Les proches d'Erwan ont créé une page Facebook nommée "Retrouver Erwan" dans l'espoir que des témoins puissent se manifester.

Selon l'appel à témoins de la gendarmerie des Deux-Sèvres, l'adolescent était vêtu d'un sweat vert foncé de marque Nike la nuit de la disparition, avec un pantalon noir et des baskets noires et blanches. Erwan mesure 1m70, il est de corpulence mince avec des cheveux bruns et des yeux marron. Si vous avez la moindre information susceptible d'aider à localiser le jeune homme, vous êtes invité à joindre la gendarmerie de Moncoutant-sur-Sèvre au 05 49 72 60 01 ou à composer le 17.

