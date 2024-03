Disparition d'Erwan : "Difficile de trouver une motivation pour se lever le matin", confie sa belle-mère

Alors que le jeune Erwan, 18 ans, a disparu dans la nuit du 10 au 11 février dans les Deux-Sèvres, Karine, sa belle-mère, s'est confiée un mois plus tard.

Il est toujours impossible, ce lundi 11 mars, de dire où se trouve Erwan. Le jeune homme de 18 ans, qui a disparu dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 10 au 11 février 2024, reste introuvable. Sa belle-mère s'est exprimée chez nos confrères de BFM TV, ce dimanche.

"Je le vis très mal"

Karine, la belle-mère du jeune adulte, n'a pas caché sa peine : "Je le vis très mal. Plus les jours avancent, plus c'est difficile de trouver une motivation pour se lever le matin, c'est difficile de trouver des raisons de vivre, nous, mais pour les enfants aussi, pour mes belles-filles, mes gendres... C'est très difficile de reprendre le travail ou simplement d'avoir une activité de vie normale. Et de se dire "je suis là", limite je souris, ou je ris. Et Erwan ? Erwan il rit pas".

Une page Facebook active

Depuis les premières heures qui ont suivi la disparition du jeune homme, sa belle-mère tient une page Facebook "Retrouver Erwan". Aimée à 5 200 reprises, elle est suivie par plus de 10 000 personnes. Karine y fait régulièrement part de son état d'esprit. "Quand je disais que c'est une douleur physique, c'est vrai. La douleur, on la ressent physiquement. Le manque, l'absence, c'est horrible..."

Sur BFM TV, elle a ainsi évoqué une anecdote, vécue samedi soir. "J'ai eu un moment, ma fille a descendu l'escalier, je me suis tournée, j'ai vu Erwan. C'est effroyable. Tant qu'on ne traverse pas ce genre de chose, on n'imagine même pas ce que ça peut vous faire endurer."

"Aujourd'hui, c'est très différent"

Celle qui dit avoir vécu des premiers jours "dans l'action, on est sur le terrain, très entourés", tempère désormais. "Aujourd'hui, c'est très différent. Les gendarmes travaillent toujours, mais nous on n'a qu'à attendre. On n'a pas d'informations. Sur le terrain, on a épuisé toutes nos sources."

Une plainte contre la discothèque

La famille a porté plainte contre la discothèque devant laquelle Erwan a été aperçu pour la dernière fois. L'avocat de ses proches, Me Dylan Slama, a confié estimer "qu'il y a des zones d'incertitudes, potentiellement des manquements". Dans la nuit du 10 au 11 février 2024, le jeune Erwan se trouvait dans La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre, avant d'y être aperçu à la sortie.

Son téléphone a cessé d'émettre à 2h50, rappelle le Parisien. Depuis, les gendarmes, aidés par des chiens, des drones et un hélicoptère, n'ont pas retrouvé le jeune homme de 18 ans. Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Niort.