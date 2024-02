Espalion. La nécessité d’encore mieux se structurer

L’assemblée générale qui s’est déroulée au centre Francis-Poulenc a été l’occasion de dresser le bilan de l’année et surtout de se projeter vers l’avenir du club.

Après le mot d’accueil et les remerciements d’usage il revenait au président Simon Andrieu de dresser le bilan de l’année écoulée. Beaucoup de questions ont émergé de cette présentation. D’abord celle du calendrier des compétitions avec une coupure d’hiver trop longue mais aussi celles de la composition des groupes et des horaires de pratique. Ces horaires ont déjà été aménagés pour les seniors et les babies-tennis avec des séances plus courtes mais plus nombreuses. Ce qui évite la perte de temps d’entraînement et permet une pratique plus adaptée. Cependant certaines compositions de groupes notamment ceux en compétition ont fait débat. Ces groupes doivent être homogènes et sont orientés sur la performance. Julien (le DE) doit proposer des formules compétitions avec préparation physique et mentale ou autres pour un volume annuel de 200 heures. La question d’inscrire une seconde équipe senior dame en compétition s’est posée, même si des rencontres amicales sous forme aller-retour restent assez facilement planifiables.

Une érosion des effectifs

Autre sujet qui a longuement alimenté le débat est celui du renouvellement des effectifs et de la fidélité des adhérents qui sont passés de 172 à 134. Le départ de plusieurs jeunes qui quittent le monde du sport pour poursuivre leurs études, le non-renouvellement de certaines formules peuvent expliquer cette baisse. Sans oublier le comportement "rigide" du salarié face à certains licenciés.

Un bilan sportif très positif

Les résultats en compétition sont très encourageants tant chez les jeunes que chez les adultes. On retiendra les finales départementales et de très belles progressions en termes de niveau de jeu et de classement chez les jeunes. Les adultes ont même dépassé les objectifs de début de saison avec le maintien de l’équipe 1 au 7e échelon national et les montées en R3 pour l’équipe 2, en R5 pour l’équipe 3 et en R3 pour l’équipe féminine. De bons résultats liés à la qualité de la pratique et des infrastructures.

Un manque de bénévoles

Le désengagement du vice-président du club Maxime Rous acteur incontournable du club ainsi que le manque de bénévoles ont amené l’assemblée générale à ouvrir le nouveau conseil d’administration qui sera largement élargi par Jean Barthélemy, Arnaud Conquet, Vesela Danov, Cyril Douls, Marie-Thérèse Lagarde, Michel Mastropièri, José Sanchez, Alicia Singrief et Jean-Michel Verdu.

Des axes de travail

Il a été décidé de constituer des commissions ou groupes de travail, de s’attacher à mieux organiser le bénévolat et de fédérer autour de la convivialité. Il est nécessaire de mieux structurer le club pour se donner les moyens de ses ambitions sans oublier de commencer à préparer le tournoi d’été.