L’armée et les métiers de la sécurité en forum à Aubin

Les représentants des différents corps de métiers sont intervenus dans le cadre du lycée professionnel.

"Cela fait plusieurs années que notre établissement propose à l’ensemble de son effectif, un forum des armées et des métiers de la sécurité" rappelaient récemment, dans l’enceinte du lycée professionnel d’Aubin, les deux chevilles ouvrières de ce forum des armées et des métiers de la sécurité, Christophe Perez conseiller principal d’éducation et Aymeric Tournié, professeur. Les deux protagonistes soulignent que "ce forum est destiné à l’ensemble des effectifs du lycée, qui est le seul à proposer sur le département un bac pro métiers de la sécurité ainsi qu’un BTS "Management opérationnel de la sécurité". Nous avons ouvert cette journée à des élèves du lycée Raymond-Savignac de Villefranche-de-Rouergue ".

Avant de préciser que " l’objectif de ce forum est de permettre à nos élèves, de prendre connaissance des métiers proposés par les différents corps d’armée, ainsi que de l’ensemble des métiers de la sécurité présents. Pour les corps d’armée, on trouvait celui de l’armée de terre, de l’air, la marine, la légion étrangère, la gendarmerie et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ".

"À ce sujet, notre lycée possède une section sapeur-pompier volontaire" ajoutait Christophe Perez qui en est l’instigateur. Pour revenir à ce forum, aux côtés des corps d’armée se trouvaient les représentants des métiers de la sécurité. Que ce soit la police, la protection civile, les sapeurs-pompiers, le Greta du Rouergue qui apportait des informations sur le BTS Mos en formation apprentissage, et pour clore ce large éventail de source de renseignements, le stand service national universel (SNU), était présent. L’ensemble des intervenants extérieurs se chargeant de répondre à toutes les interrogations et offrir tous les renseignements aux jeunes visiteurs.

"Je suis très attaché à ce que notre lycée continue à promouvoir l’orientation par le biais des forums et salons. Cela permet à nos élèves d’avoir directement des interlocuteurs, avec lesquels ils peuvent échanger" conclut le proviseur François Malgouyres.