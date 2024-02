METEO. Jusqu'à 25°C : où il va faire exceptionnellement doux en France cette première semaine des vacances ?

Il fera très doux sur une grande partie du pays cette semaine, le seuil de chaleur pourrait même être atteint localement.

Pluvieux et doux, deux mots pour résumer la semaine qui s'annonce en France. Une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne mardi 13 février 2024 avec des nuages bas et de fortes pluies. On peut s'attendre à une baisse des températures et des gelées dans un large quart Nord-Est.

Le soleil va en revanche s'imposer au sud. Il fera déjà autour de 15°C dans cette partie du pays, et le thermomètre pourrait dépasser les 20°C localement dans le Pays basque. Un pic de douceur se profile mercredi et jeudi.

Le seuil de chaleur pourrait être atteint

"Un flux de sud-ouest s'ancre sur la France et dans le sillage de perturbations", avec "une masse d'air encore plus doux qui remonte depuis le Golfe de Gascogne", prévoit Météo France pour mercredi 14 février. Les maximales pourraient culminer autour de 17-20°C de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la vallée du Rhône, quand les températures ne dépasseront pas les 15°C dans le Nord.

Le mercure grimpera encore un peu plus jeudi 15 février. "Le seuil de chaleur (25°C) peut même être approché, voire atteint, le long du piémont pyrénéen ouest, ce qui n'est pas inédit pour cette région, mais cela n'arrive pas chaque année durant le mois de février". L'indicateur thermique devrait se situer en moyenne autour des 12°C à l'échelle nationale.

Encore de la pluie ce week-end ?

Les prévisions pour la fin de semaine sont encore incertaines. "L'ambiance va rester douce", assure Météo France, même si une légère baisse des températures n'est pas à exclure.

Reste à savoir si la pluie va s'inviter ce week-end : "la météo pourra être encore un peu pluvieuse à cause de gouttes froides ou de perturbations qui circulent mais l’approche d’un anticyclone depuis la péninsule ibérique au cours du week-end devrait apaiser le temps".