Naucelle. Un premier repas solidaire du centre social

Les bénévoles des banques alimentaires de Naucelle et de Baraqueville ont décidé d’organiser un repas au profit de bénéficiaires. Le lieu choisit étaient celui de la salle des fêtes de Quins, à mi-distance des deux bourgs. Les bénévoles, s’affairaient à la tâche pour la préparation de la "Tartiflette", d’une salade et d’une fouace au chocolat. Un vrai repas de fête pour une cinquantaine de convives. La bonne humeur était de mise en cuisine, avec Christine, Josette, Yvette, Manuella, Sylviane… avec toujours un œil sur les marmites. En fin de matinée, Claire et Laurence, responsable du Pôle Solidarité au centre social du Pays ségali organisaient une mise en bouche le jeu ludique avec : "qui s’appelle qui…", avant de passer à table.

Cirque à Naucelle mercredi 14 février, le cirque Zavatta, s’installera sur le Vallon des Sports. Une séance est programmée pour 15 h. Renseignements : 06 50 77 77 97.