Villefranche-de-Rouergue. Une victoire bienvenue et bonne pour le moral

Avec la réception de l’Honor de Cos, la lanterne rouge, les Villefranchois avaient l’obligation de relever la tête et mettre fin à la spirale de la défaite. C’est chose faite avec un succès bonifié sur le score de 28 à 16 devant un adversaire valeureux. Un succès capital du point de vue comptable et important pour le moral.

Le succès des Rouergats est logique mais long à se dessiner en raison d’un Avenir à deux visages : séduisant par instants, plus brouillon parfois. Présents au combat dès le coup d’envoi et faisant feu de tout bois, les Villefranchois vont ouvrir le score à la 5e minute par un essai de Vincent Simioni, dix minutes plus tard, Victor Cerezo va conclure un mouvement d’envergure.

On pensait que les locaux avaient fait le plus dur. Mais les visiteurs inscrivent 3 pénalités et grignotent petit à petit l’avance des locaux pour atteindre la mi-temps sur le score de 12 à 9. Le deuxième acte débute sous des trombes d’eau rendant le jeu de mouvement aléatoire. Justin Fabre sur pénalité redonne un peu d’air aux locaux. Sur une pénaltouche non assurée, les visiteurs relancent et la défense locale aux abois concède un essai de pénalité.

Les Tarn-et-Garonnais prennent le score pour la première fois du match. Les Aveyronnais ne gambergent pas bien longtemps suite à ce coup de massue, deux minutes plus tard, Justin Fabre remet les siens devant sur pénalité. Le dernier quart d’heure sera à l’avantage des locaux qui pilonnent la défense visiteuse qui cède par deux fois avec des essais de Rozan Putra et Aubry Frayssinet et assurer un succès bonifié bienvenu. Le succès était acquis, sauvegardé et c’est bien l’essentiel et le but recherché.