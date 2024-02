Alrance. A la résidence seniors "Lo Garric", la vie réserve quelques bons moments

La résidence seniors est un lieu de convivialité et de partage. Au cœur du village d’Alrance elle compte quatre locataires dans ses appartements. La salle d’animation est ouverte tous les mardis depuis plus de dix ans. Les résidents mais aussi des habitants du village s’y retrouvent à midi pour partager ensemble un repas hebdomadaire, suivi de quelques animations variées : jeux de société, ateliers mémoire, belote et autres activités à la demande. Les participants à ces rencontres ont récemment fêté la chandeleur. Après le repas, ils ont préparé la pâte, cuit les crêpes et c’est accompagnés de Manon l’animatrice de la résidence qu’ils les ont dégustées. Depuis plus de dix ans la résidence est ouverte sur l’extérieur. Tout le monde peut venir partager le repas et/ou les animations proposées, comme les après-midi belote pour les amateurs. Ces rencontres sont des moments de détente, de discussion, de convivialité à venir partager. Renseignements au 06 72 80 38 20.