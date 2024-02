Football : les pompiers aveyronnais pourraient raviver la flamme du corpo

Éliminés de l’unique championnat qu’ils peuvent disputer, samedi 10 février face à leurs homologues de l’Aude, les combattants du feu rêvent d’une compétition comme le corpo. Et le District planche sur la question.

Samedi, l’équipe des pompiers de l’Aveyron affrontait son homologue du département de l’Aude pour le match de qualification à la phase finale nationale du championnat, programmée dans le Cher du 6 au 9 juin. La sélection aveyronnaise, managée par Vincent Job et composée de joueurs volontaires de tous les centres de secours du département et généralement licenciés en clubs, a perdu ce duel 1-4 sur le stade synthétique de Druelle.

Pas de foot corpo en Aveyron depuis une vingtaine d'années

Elle devra donc se contenter des rencontres amicales à convenir ponctuellement avec des clubs pour peaufiner sa cohésion et se donner une nouvelle chance l’année prochaine. Car ce championnat des pompiers est le seul que les combattants du feu peuvent disputer et ils rêvent d’un corpo pour pouvoir jouer plus régulièrement, comme il en existe en tennis de table ou en quilles de huit. Cela fait une vingtaine d’années qu’il n’y a plus de championnat entreprises en Aveyron.

Le président du District, Pierre Bourdet, a conscience qu’il y a de place pour une telle compétition sur le territoire et envisage de mettre en action un groupe de travail pour en déterminer les modalités. Ce championnat pourrait intégrer des équipes d’entreprises, des équipes de bourgs ou de secteurs ne souhaitant pas se soumettre à des critères stricts et complets de calendriers annuels ; Il pourrait également permettre l’intégration de féminines et de jeunes dans les équipes.

Cette proposition, à affiner dans sa réglementation, sera proposée dans un projet global qui sera soumis au vote des représentants des clubs lors des prochaines élections. Et donc éventuellement applicables lors de la prochaine mandature. À suivre, tout en sachant que les pompiers sont, quant à eux, toujours prêts !